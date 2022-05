Rimorchiatore affondato al largo della Puglia: quattro cadaveri recuperati, avvistato quinto corpo. Salvo il comandante Inchiesta per naufragio ed omicidio colposo (Di giovedì 19 maggio 2022) quattro cadaveri recuperati, un quinto corpo avvistato. Si è salvato solo il comandante del Rimorchiatore partito da Ancona ieri sera verso l’Albania ed affondato a 52 miglia dalla costa di Bari. Morti due marittimi marchigiani, un tunisino e due pugliesi, di Bari e Molfetta. Aperta un’Inchiesta per ipotesi di naufragio ed omicidio colposo. L'articolo Rimorchiatore affondato al largo della Puglia: quattro cadaveri recuperati, avvistato quinto corpo. Salvo il ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 19 maggio 2022), un. Si è salvato solo ildelpartito da Ancona ieri sera verso l’Albania eda 52 miglia dalla costa di Bari. Morti due marittimi marchigiani, un tunisino e due pugliesi, di Bari e Molfetta. Aperta un’per ipotesi died. L'articoloalil ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Un rimorchiatore è affondato al largo delle coste pugliesi, a 50 miglia dalla costa di Bari, forse in acque… - CorriereUmbria : Rimorchiatore affondato: 5 morti.Ecco che cosa è successo: nemmeno il tempo di dare l'allarme #bari #rimorchiatore… - infoitinterno : Rimorchiatore affondato a Bari, l’ammiraglio Leone: «Soccorsi per tutta la notte» - News24_it : Rimorchiatore affonda al largo di Bari: 2 morti, 3 corpi individuati in mare - Il Fatto Quotidiano - NoiNotizie : Rimorchiatore affondato al largo della #Puglia: cinque morti fra cui due pugliesi, salvo il comandante -