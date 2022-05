Quelle Brave Ragazze | da stasera in Tv il viaggio di Mara Maionchi | Sandra Milo e Orietta Berti

(Di giovedì 19 maggio 2022) Unimprobabile quanto divertente. Tre donne che fanno «248 anni in tre». E che, almeno sulla carta, sembrano così diverse da essere come l’olio e l’acqua. Incompatibili? Forse… Arrivasu Sky Uno alle 21 15 una nuova serie orignale e speciale allo stesso tempo.è il racconto di une di un’amicizia. Con attività straordinarie e altre più quotidiane, tradizioni locali ed esperienze fuori dal comune. Ingredienti speciali di una vacanza di tre dive non più giovanissime, che si sono calate in usanze e culture diverse, dando vita a situazioni decisamente stravaganti.sono...

ragazze: il trailer On the road sul furgoncino leopardato rosa shocking Impossibile non notarle. Le tre viaggiatrici si sposteranno a bordo di un furgoncino molto speciale e super ...Quelle Brave Ragazze è una produzione Sky Original realizzata da Blu Yazmine. QUELLE BRAVE RAGAZZE: da giovedi 19 Maggio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand