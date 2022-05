Prime immagini dall’atmosfera del Sole grazie ad uno strumento tutto italiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag – Il Sole come non l’avete mai visto: oggi, grazie alla sonda Solar Orbiter sono state pubblicate le Prime immagini dell’atmosfera del nostro astro. Vortici di gas, lunghissimi filamenti e giganteschi brillamenti: mai finora l’atmosfera del Sole era stata osservata così da vicino. Dopo quelle del buco nero al centro della Via Lattea, ecco un altro scatto dal nostro sistema solare. Un Sole molto italiano Le Prime immagini catturate da questa distanza record si devono alla sonda Solar Orbiter, di Nasa e Agenzia Spaziale Europea (Esa) e grazie al contributo fondamentale di strumenti italiani: infatti, il coronografo Metis è il primo strumento del suo genere in grado di osservare la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag – Ilcome non l’avete mai visto: oggi,alla sonda Solar Orbiter sono state pubblicate ledell’atmosfera del nostro astro. Vortici di gas, lunghissimi filamenti e giganteschi brillamenti: mai finora l’atmosfera delera stata osservata così da vicino. Dopo quelle del buco nero al centro della Via Lattea, ecco un altro scatto dal nostro sistema solare. UnmoltoLecatturate da questa distanza record si devono alla sonda Solar Orbiter, di Nasa e Agenzia Spaziale Europea (Esa) eal contributo fondamentale di strumenti italiani: infatti, il coronografo Metis è il primodel suo genere in grado di osservare la ...

