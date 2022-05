‘Passeggiata in famiglia’: 16 cinghiali a spasso alla Balduina (VIDEO) (Di giovedì 19 maggio 2022) Ormai sono diventate scene familiari. Eppure, quando ce li troviamo davanti all’improvviso, ci stupiscono sempre. C’è chi si spaventa, chi si indigna, chi si meraviglia. Loro, i cinghiali, se non vengono disturbati sono innocui e indifferenti. Come ieri sera, a Roma alla Balduina. Inconsapevoli di aver rallentato il traffico veicolare con la loro “passeggiata in famiglia”. Famiglia (numerosa) di cinghiali a spasso alla Balduina Un branco molto nutrito, formato da tre adulti e ben 13 cuccioli, ha percorso le strade del quartiere, passando dai marciapiedi alle corsie. La scena è stata ripresa da Lucio Parlavecchio. “Inizialmente erano a piazza della Balduina, poi si sono spostati per le vie limitrofe. Correvano in varie parti. Me li sono ritrovati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 maggio 2022) Ormai sono diventate scene familiari. Eppure, quando ce li troviamo davanti all’improvviso, ci stupiscono sempre. C’è chi si spaventa, chi si indigna, chi si meraviglia. Loro, i, se non vengono disturbati sono innocui e indifferenti. Come ieri sera, a Roma. Inconsapevoli di aver rallentato il traffico veicolare con la loro “passeggiata in famiglia”. Famiglia (numerosa) diUn branco molto nutrito, formato da tre adulti e ben 13 cuccioli, ha percorso le strade del quartiere, passando dai marciapiedi alle corsie. La scena è stata ripresa da Lucio Parlavecchio. “Inizialmente erano a piazza della, poi si sono spostati per le vie limitrofe. Correvano in varie parti. Me li sono ritrovati ...

