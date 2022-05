Napoli, influenza per Osimhen: l’attaccante in dubbio per la gara contro lo Spezia (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il successo contro il Genoa, il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domenica allo Stadio Picco alle ore 12.30 per l’ultima giornata di Serie A. La squadra ha svolto una prima fase di attivazione e torello. Successivamente partita a tema a campo ridotto ed esercitazione di possesso palla. Chiusura di sessione con partita a campo ridotto. Di Lorenzo ha svolto l’inrera seduta in gruppo. Osimhen non si è allenato per un leggero stato influenzale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il successoil Genoa, ilriprenderà oggi gli allenamenti all’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il matchloin programma domenica allo Stadio Picco alle ore 12.30 per l’ultima giornata di Serie A. La squadra ha svolto una prima fase di attivazione e torello. Successivamente partita a tema a campo ridotto ed esercitazione di possesso palla. Chiusura di sessione con partita a campo ridotto. Di Lorenzo ha svolto l’inrera seduta in gruppo.non si è allenato per un leggero statole. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

