Luca Argentero massacrato da un ex amico | “E’ solo un opportunista …”

Ricorderete tutti Fedro Francioni, ovvero colui che all'età di 30 anni è entrato nella casa più spiata d'Italia, ovvero al Grande fratello. Era l'inizio del 2000, quando Fedro ha partecipato al reality più noto di Canale 5, la stessa edizione cui ha preso parte Luca Argentero. Oggi Fedro ha 53 anni, si è sposato ed ha avuto un figlio. Svolge un lavoro del quale sembra essere molto soddisfatto e vive a Tombolo, in provincia di Padova. Ebbene, proprio in questi giorni sembra aver risposto a delle domande, parlando anche della esperienza al Grande Fratello e nello specifico di Luca Argentero. Pare che l'ex gieffino non si sia risparmiato ed abbia lanciato una stoccata nei confronti del noto attore italiano. Ma vediamo cosa ha dichiarato nello specifico.

