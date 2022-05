Lo Sri Lanka entra in default, inflazione verso 40% (Di giovedì 19 maggio 2022) Lo Sri Lanka entra in default per la prima volta nella sua storia. Lo riporta Bloomberg. Il Paese, secondo quanto ha riferito il Governatore della banca centrale centrale Nandalal Weerasinghe, vede ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Lo Sriinper la prima volta nella sua storia. Lo riporta Bloomberg. Il Paese, secondo quanto ha riferito il Governatore della banca cle cle Nandalal Weerasinghe, vede ...

