L’Inter cede Bastoni, lo scambio con l’ex Juventus convince Marotta (Di giovedì 19 maggio 2022) L’Inter tentato dallo scambio con l’ex Juventus: i nerazzurri possono chiudere l’operazione da sessanta milioni Un sacrificio eccellente. L’Inter potrebbe essere costretta a ripetere l’operazione dello scorso anno quando, dopo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 19 maggio 2022)tentato dallocon: i nerazzurri possono chiudere l’operazione da sessanta milioni Un sacrificio eccellente.potrebbe essere costretta a ripetere l’operazione dello scorso anno quando, dopo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

FcInterNewsit : Serie A Femminile, nuova rivale per l'Inter: l'Empoli cede il titolo sportivo al Parma - Lotus_1979 : @chiaramazzolenl Il punto è altro. Se arriva significa che l'Inter, per fare cassa, cede Lautaro E direi che non… - merocosimo24 : @blockbuster453 @SiavoushF @marifcinter Si. La Juve perde CR7, per prendere Vlahovic cede Betancur, Kulusevski e Ro… - Ugo2975 : @FootballAndDre1 @LucaAstigiano E l'Inter non cede un 25 enne per prendere 2 trentenni -