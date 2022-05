L’informativa mappamondo di Draghi e La Russa che stende Salvini | La legittima difesa non vale per Kyiv?

(Di giovedì 19 maggio 2022) Ankara, Helsinki… è. Un attimo. Prima di parlare di Mario, della “posizione Italiana senza ambiguità nel cercare la pace”, del suo prossimo viaggio in Turchia per vedere se con Erdogan si può costruire la pace per l’Ucraina, si deve parlare di un eroe dell’oratoria, di un senatore che ha fatto un intervento degno del ministro degli Esteri, Antonino Paternò di San Giuliano (1852-1914) titolare del dicastero sotto il regno d’Italia. Si tratta di Ignazio La, fratello d’Italia, che appunto è nato a Paternò, Catania, e che ha messo Matteoal tappeto. Prende la parola e dice: “Ma se laa casa vostra perché non devere a casa degli ucraini? Diteeeeeeeemelo!”. E ancora: “Le armi sono ...

