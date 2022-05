Lazio, Immobile ancora out: domani l’ultimo provino (Di giovedì 19 maggio 2022) per l’attaccante biancoceleste a Lazio ha svolto oggi in quel di Formello una seduta pomeridiana per preparare l’ultima gara di campionato, in programma sabato sera all’Olimpico. A riposo Immobile, Luis Alberto e Patric, squalificato. domani sarà il giorno decisivo per capire se il numero 17 biancoceleste potrà chiudere da protagonista la stagione migliorando ulteriormente il proprio bottino di reti. Tutto ok invece par quanto riguarda Pedro: dopo l’assenza nella seduta di scarico di martedì mattina, lo spagnolo si è riunito al gruppo saltando solo la partitella. domani la rifinitura. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) per l’attaccante biancoceleste aha svolto oggi in quel di Formello una seduta pomeridiana per preparare l’ultima gara di campionato, in programma sabato sera all’Olimpico. A riposo, Luis Alberto e Patric, squalificato.sarà il giorno decisivo per capire se il numero 17 biancoceleste potrà chiudere da protagonista la stagione migliorando ulteriormente il proprio bottino di reti. Tutto ok invece par quanto riguarda Pedro: dopo l’assenza nella seduta di scarico di martedì mattina, lo spagnolo si è riunito al gruppo saltando solo la partitella.la rifinitura. L'articolo proviene da Calcio News 24.

