Il pagamento del gas russo in rubli viola le sanzioni? I malumori di Eni: «Regole Ue poco chiare di proposito» (Di giovedì 19 maggio 2022) Mentre l’Unione europea fatica a chiudere il sesto pacchetto di sanzioni sul petrolio, nella Commissione Ue fa discutere la decisione di Eni di aprire due conti – uno in euro e uno in rubli – per il pagamento del gas russo. Le trattative incrociate del gruppo con il governo italiano e l’Unione europea sono rimaste altamente riservate, ma qualcosa inizia a venir fuori. La mancanza di linee guida europee chiare ha permesso a Eni di muoversi in quello che persone informate sui fatti descrivono come «un vuoto legislativo». Fonti altamente qualificate hanno spiegato a Open che la poca linearità del quadro normativo non è un errore, ma una area d’ombra voluta, resasi necessaria a fronte di un’Ue spaccata sul tema. «Se le Regole sui pagamenti non sono esplicite, c’è un motivo», dicono. ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 maggio 2022) Mentre l’Unione europea fatica a chiudere il sesto pacchetto disul petrolio, nella Commissione Ue fa discutere la decisione di Eni di aprire due conti – uno in euro e uno in– per ildel gas. Le trattative incrociate del gruppo con il governo italiano e l’Unione europea sono rimaste altamente riservate, ma qualcosa inizia a venir fuori. La mancanza di linee guida europeeha permesso a Eni di muoversi in quello che persone informate sui fatti descrivono come «un vuoto legislativo». Fonti altamente qualificate hanno spiegato a Open che la poca linearità del quadro normativo non è un errore, ma una area d’ombra voluta, resasi necessaria a fronte di un’Ue spaccata sul tema. «Se lesui pagamenti non sono esplicite, c’è un motivo», dicono. ...

