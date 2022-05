Icardi alla Juventus? L’indiscrezione bomba che nessuno si aspetta di leggere (Di giovedì 19 maggio 2022) In estate potremmo rivedere Icardi nel campionato italiano; ecco dove potrebbe andare il centravanti argentino. Indiscrezione clamorosa. Nel prossimo mercato estivo si muoveranno diversi top player per quanto riguarda il ruolo di centravanti: Lewandowski lascerà il Bayern Monaco, Suarez ha detto addio all’Atletico Madrid, Mbappé sembra sempre più vicino al Real Madrid. Un vero e proprio giro di attaccanti di primissimo livello a cui, probabilmente, si unirà anche Icardi. Il centravanti argentino e il PSG si dovrebbero separare al termine di un’altra stagione veramente complicata per il classe 1993. Cerchiamo di capire il futuro del centravanti con una clamorosa indiscrezione; ecco di cosa si tratta. LaPresseL’ultima giornata di Serie A vedrà Milan ed Inter contro, rispettivamente, Sassuolo e Sampdoria; ai rossoneri basterà un punto per diventare ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 19 maggio 2022) In estate potremmo rivederenel campionato italiano; ecco dove potrebbe andare il centravanti argentino. Indiscrezione clamorosa. Nel prossimo mercato estivo si muoveranno diversi top player per quanto riguarda il ruolo di centravanti: Lewandowski lascerà il Bayern Monaco, Suarez ha detto addio all’Atletico Madrid, Mbappé sembra sempre più vicino al Real Madrid. Un vero e proprio giro di attaccanti di primissimo livello a cui, probabilmente, si unirà anche. Il centravanti argentino e il PSG si dovrebbero separare al termine di un’altra stagione veramente complicata per il classe 1993. Cerchiamo di capire il futuro del centravanti con una clamorosa indiscrezione; ecco di cosa si tratta. LaPresseL’ultima giornata di Serie A vedrà Milan ed Inter contro, rispettivamente, Sassuolo e Sampdoria; ai rossoneri basterà un punto per diventare ...

ICazzotti : TelegoBBa passa a ripetizione Brozovic che tira via il pallone come gesto da punire severamente.Sblokkiamogli un ri… - chia_ica89 : @ilariofanto0 @LeonettiFrank Ma Pogba é vecchio? Poi al limite se prendiamo solo Di Maria 34.... Gli altri saranno… - AngeloIM1908 : Perisic va alla juve e sostituiamo dzeko non Mauro Icardi, firmo con il sangue - Aledibbo1 : @liottagio Comunque a prescindere da tutto oltre alla scorsa stagione io non ricordo altre sessioni simili dove abb… - stefystidy : @francescac1908 Ivan è un vero professionista ma il passaggio alla Juve lo renderebbe come quello che lui è riuscit… -