I Foo Fighters presentano l’horror comedy Studio 666 | il trailer

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 19 maggio 2022) I Foo666, nei cinema italiani a giugno: ecco ilArriverà nei cinema italiani solo per una settimana, dal 23 al 29 giugno,666,basata su una storia di Dave Grohl, con la sceneggiatura di Jeff Buhler e Rebecca Hughes e con la regia di BJ McDonnell (elenco delle sale a breve su nexodigital.it). Nel film per registrare il tanto atteso decimo album, la leggendaria rock band dei Foosi trasferisce a Encino, in California, in una villa intrisa della macabra storia del rock and roll. Qui infatti, decenni prima, un rocker posseduto dal demonio si è spinto troppo oltre, entrando in contatto con forze oscure. Una volta giunto in quella casa, ...