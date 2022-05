I dettagli di Aguero sul malore in campo | “la mia voce non veniva fuori | la richiesta all’arbitro e le vertigini”

(Di giovedì 19 maggio 2022) Sono stati mesi difficili per il Kun, l’attaccante è stato costretto al ritiro a causa di un’aritmia cardiaca. Tutto è nato dalin partita con la maglia del Barcellona, poi gli accertamenti e lo stop forzato al calcio giocato.ha deciso di ripercorrere i momenti deldavanti alle telecamere di “El Hormiguero”. “Ho iniziato a sentirmi male e volevo urlaredi fermare il gioco, ma la mianon. È stato allora che ho iniziato a sentire le, quindi ho afferrato la mano di un difensore e gli ho chiesto di fermare la partita. Poi sono iniziate lee l’aritmia. Quando si è fermata, mi hanno portato in ospedale e sono stato ricoverato per tre giorni”. Già ...

Advertising

CalcioWeb : #Aguero è stato costretto al ritiro dal calcio giocato: l'ex attaccante ha svelato i dettagli sul malore durante la… -

CalcioWeb

Amato da musicisti, vedi David Bowie, calciatori, Sergioe personaggi di serie televisive, ... I capelli non vanno solo lasciati crescere, ma il taglio richiede una cura neialmeno ogni ......tipo che tira i remi in barca e siamo sicuri che avrà preparato questa partita nei minimi, ...e Balotelli avevano trovato il pari con il Kun che aveva punito ancora rendendo ... I dettagli di Aguero sul malore in campo: “la mia voce non veniva fuori, la richiesta all’arbi ... Giacomo Raspadori è un attaccante del Sassuolo che fa sognare anche la Serie A: alcune curiosità sorprendono tutti. Le curiosità sul giovane.