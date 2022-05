Guerra in Ucraina, Draghi al Senato: “Italia potrà essere indipendente dal gas russo nel secondo semestre del 2024” (Di giovedì 19 maggio 2022) “Le stime del governo indicano che potremmo renderci indipendenti dal gas russo nel secondo semestre del 2024: i primi effetti di questo processo si vedranno già alla fine di quest’anno”. o ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in un passaggio della sua informativa al Senato dedicata alla Guerra in Ucraina. “Durante la mia visita a Washington ho condiviso con il presidente Biden la strategia energetica Italiana e siamo d’accordo sull’importanza di preservare gli impegni sul clima che l’Italia intende mantenere”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) “Le stime del governo indicano che potremmo renderci indipendenti dal gasneldel: i primi effetti di questo processo si vedranno già alla fine di quest’anno”. o ha detto il presidente del Consiglio Mario, in un passaggio della sua informativa aldedicata allain. “Durante la mia visita a Washington ho condiviso con il presidente Biden la strategia energeticana e siamo d’accordo sull’importanza di preservare gli impegni sul clima che l’intende mantenere”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

