Gli Usa dicono no a Kiev sui lanciarazzi | «Potrebbero colpire il territorio russo» – Il live blog

(Di giovedì 19 maggio 2022) Nell’85esimo giorno della guerra in Ucraina la Russia ha dichiarato che altri 700 combattenti rifugiati nell’acciaieria Azovstal a Mariupol si sono arresi a Mosca. Ma all’interno del complesso restano altri mille soldati. L’Ucraina ha risposto di aver ordinato alla guarnigione di Mariupol di ritirarsi, ma ha rifiutato di commentare il destino dei combattenti. Intanto la Russia avrebbe utilizzato armi laser per abbattere i droni di, secondo quanto ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky in un video in cui ha suggerito che le forze di Putin stiano risparmiando così sui missili. Intanto Finlandia e Svezia hanno chiesto formalmente l’adesione alla Nato. 14.00 – Mosca espelle 5 diplomatici portoghesi. Lisbona: «Scelta ingiustificata» Il governoha annunciato oggi l’espulsione di cinque diplomatici portoghesi, che dovranno lasciare ...

Invece, tra i 69 assistenti ecco Neuza Back (Brasile), Karen Díaz Medina (Messico) e Kathryn Nesbitt (). In totale saranno 36 arbitri, 69 assistenti e 24 ufficiali di gara. Ecco chi rappresenterà ...La segretaria al TesoroJanet Yellen, forte del 'pacchetto' da 40 miliardi di dollari deciso ... La segretaria al Tesoro americano spiega che per quanto riguardaStati Uniti 'non si tratta di ... La Cina avverte gli Usa: "Su Taiwan la situazione è pericolosa" Saranno 36 arbitri, 69 assistenti e 24 ufficiali di gara coloro che arbitreranno le gare in Qatar per il Mondiale. Ci sarà Orsato per l'Italia, presenti anche parecchi arbitri donna.L'indice di fiducia elaborato dalla Fed di Philadelphia è crollato più delle attese a 2,6 punti a maggio da 17,6 di aprile. Kinesis Money: gli investitori che sperano in un prezzo dell'oro oltre 1.850 ...