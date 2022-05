Diabete di tipo 2: un’epidemia che va fermata. Tutto quel che c’è da sapere per prevenirlo lo spiega il Professor Garattini nel suo ultimo libro (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Diabete in Italia riguarda un italiano su diciotto. Ma il rapporto diventa di uno su sei considerando la popolazione con più di sessantacinque anni. Si tratta, in totale, di 3,5 milioni di diabetici, con un aumento di circa il 60% negli ultimi vent’anni. Come fare per bloccare quella che, a tutti gli effetti, viene considerata un’“epidemia” diabetica? Diabete di tipo 2: la diffusione, le conseguenze e i consigli per prevenire guarda le foto Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di giovedì 19 maggio 2022) Ilin Italia riguarda un italiano su diciotto. Ma il rapporto diventa di uno su sei considerando la popolazione con più di sessantacinque anni. Si tratta, in totale, di 3,5 milioni di diabetici, con un aumento di circa il 60% negli ultimi vent’anni. Come fare per bloccarela che, a tutti gli effetti, viene considerata un’“epidemia” diabetica?di2: la diffusione, le conseguenze e i consigli per prevenire guarda le foto Leggi anche › ...

