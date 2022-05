Di Marzio: Bernardeschi non rinnova con la Juve, decisione di comune accordo (Di giovedì 19 maggio 2022) Federico Bernardeschi non rinnoverà il contratto con la Juventus, in scadenza tra poche settimane. La decisione è stata presa dalla società di comune accordo col calciatore. Lo fa sapere Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di mercato di Sky. Bernardeschi lascia quindi i bianconeri a parametro zero dopo cinque stagioni dal rendimento piuttosto altalenante. Alla Juve ha vinto tre volte lo scudetto e due volte la Coppa Italia. In mezzo, l’Europeo con l’Italia di Mancini. Era arrivato nell’estate del 2017 dalla Fiorentina per circa 40 milioni. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 19 maggio 2022) Federiconon rinnoverà il contratto con lantus, in scadenza tra poche settimane. Laè stata presa dalla società dicol calciatore. Lo fa sapere Gianluca Di, noto giornalista esperto di mercato di Sky.lascia quindi i bianconeri a parametro zero dopo cinque stagioni dal rendimento piuttosto altalenante. Allaha vinto tre volte lo scudetto e due volte la Coppa Italia. In mezzo, l’Europeo con l’Italia di Mancini. Era arrivato nell’estate del 2017 dalla Fiorentina per circa 40 milioni. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Di Marzio: #Bernardeschi non rinnova con la #Juve, decisione di comune accordo L’esterno della Nazionale lascia i… - infoitsport : Di Marzio: 'Bernardeschi non rinnoverà con la Juventus. Sarà libero sul mercato' - pbn1897 : ???? La #Juventus e Federico #Bernardeschi non continueranno insieme: decisone presa in comune accordo [Di Marzio] - cristian90ax : RT @SKB24s: ???? La #Juventus e #Bernardeschi non rinnoveranno il contratto di comune accordo. [Di Marzio] ?? @AroundJuventus #jvtblive http… - giorgioghiffo : RT @SKB24s: ???? La #Juventus e #Bernardeschi non rinnoveranno il contratto di comune accordo. [Di Marzio] ?? @AroundJuventus #jvtblive http… -