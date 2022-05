Calcio: Juventus, McKennie di nuovo in gruppo (Di giovedì 19 maggio 2022) Torino, 19 mag. - (Adnkronos) - La Juventus si è allenata oggi alla Continassa a due giorni dall'ultimo impegno stagionale, sabato sera al 'Franchi' contro la Fiorentina, match valido per la 38/a giornata di Serie A. La sessione di lavoro odierna ha previsto una prima parte dedicata ai torelli, per proseguire con esercitazioni focalizzate sul possesso palla e chiudere con una partitella finale. Weston McKennie ha svolto l'intero allenamento con il gruppo. Leggi su iltempo (Di giovedì 19 maggio 2022) Torino, 19 mag. - (Adnkronos) - Lasi è allenata oggi alla Continassa a due giorni dall'ultimo impegno stagionale, sabato sera al 'Franchi' contro la Fiorentina, match valido per la 38/a giornata di Serie A. La sessione di lavoro odierna ha previsto una prima parte dedicata ai torelli, per proseguire con esercitazioni focalizzate sul possesso palla e chiudere con una partitella finale. Westonha svolto l'intero allenamento con il

