Auto su asilo a L'Aquila, la conducente: "Chiediamo scusa, siamo sconvolti | Ho provato a fermare l'auto con le mani" (Di giovedì 19 maggio 2022) La donna della Passat: 'Non riusciamo a darci pace, questa tragedia segnerà per la vita'. Il ragazzino ha assicurato di 'non aver tolto il freno a mano e di aver fatto di tutto per evitare il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 19 maggio 2022) La donna della Passat: 'Non riusciamo a darci pace, questa tragedia segnerà per la vita'. Il ragazzino ha assicurato di 'non aver tolto il freno a mano e di aver fatto di tutto per evitare il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Auto in giardino d'asilo a L'Aquila: un bimbo è morto, un altro è grave. Quattro feriti, in tutto sei bamb… - rtl1025 : ?? Un gruppo di bambini che stava giocando nel giardino dell'#asilo è stato investito da un auto che ha sfondato la… - Agenzia_Ansa : La donna proprietaria dell'auto che ha travolto la recinzione dell'asilo, uccidendo un bimbo di 4 anni e ferendone… - vitaindiretta : L’Aquila, auto si schianta su asilo: bambini travolti. Un papà: “Mia figlia salva per miracolo” #LaVitaInDiretta - atirrito : RT @Agenzia_Ansa: Auto nel giardino dell'asilo a L'Aquila, parla la donna indagata: 'C'era la marcia'. Stabili le condizioni delle due bimb… -