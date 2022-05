Amici 21, la reazione di Sissi alla sua affissione al centro di Milano (Di giovedì 19 maggio 2022) Arriva il primo album di Sissi dopo Amici 21 Sono passati pochi giorni dalla finale di Amici 21, ma gli ex allievi del talent show si sono già a messi a lavoro per concentrarsi sulle loro carriere. Solo tra pochi giorni, precisamente il prossimo 27 maggio, a rilasciare il suo primo album sarà Sissi, che L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 19 maggio 2022) Arriva il primo album didopo21 Sono passati pochi giorni dfinale di21, ma gli ex allievi del talent show si sono già a messi a lavoro per concentrarsi sulle loro carriere. Solo tra pochi giorni, precisamente il prossimo 27 maggio, a rilasciare il suo primo album sarà, che L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Gabriel58441012 : 18 Maggio 2022 Ciao amici di Twitter, nonostante la mia allergia ai piumini... Provo a camminare senza la mascheri… - andreastoolbox : #Luigi Strangis, la reazione dei genitori alla vittoria ad Amici 21 - deboriglia : Baru qui su Twitter non ci emozioniamo per un semplice tweet, vabbè magari per quello dei tuoi amici famosi i diddi… - zazoomblog : Luigi Strangis la reazione dei genitori alla vittoria ad Amici 21 - #Luigi #Strangis #reazione #genitori - Novella_2000 : Luigi Strangis, la tenera reazione dei genitori alla vittoria ad Amici 21 (VIDEO) -