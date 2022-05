Amici 21: il vincitore del talent svela come investirà i soldi del premio (Di giovedì 19 maggio 2022) Domenica è andata in scena la finalissima di Amici 21, e a vincere è stato il cantante calabrese. Ora l’artista ha deciso di svelare cosa ne farà del montepremi. Anche… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 19 maggio 2022) Domenica è andata in scena la finalissima di21, e a vincere è stato il cantante calabrese. Ora l’artista ha deciso dire cosa ne farà del montepremi. Anche… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

rtl1025 : ?? Un evento imperdibile per cui si registra già il tutto esaurito: è il #radiozetaFHL22, il festival di… - AmiciUfficiale : ALEX - cantante e finalista, sarà lui il vincitore di #Amici21? . Preparati a votare, ecco come:… - Cosmopolitan_IT : La ballerina Giulia Stabile è pronta a cedere il testimone al nuovo vincitore del talent di Maria De Filippi, non s… - EnzaMontaldi : @cosmexteam @imalexwyse Lo faccio di continuo, riguardo sempre tutte le esibizioni di ALEX, è una delle voci più st… - _maridl : ma voi ci pensate che adesso a tutte le interviste e a tutti gli eventi luigi verrà presentato come 'il vincitore d… -