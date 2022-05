(Di giovedì 19 maggio 2022) AMD ha annunciato la sua nuova GPU! Si vocifera che la nuova scheda grafica AMDunaa 384-AMD ha da sempre avuto problemi nella gestione dellaall’interno delle sue architetture dedicate alla grafica. Tuttavia si è avuto un punto si svolta attraverso la tecnologia Infinity Cache lanciata con RDNA2. Infatti, le GPU con questa tecnologia sono in grado di competere con le rivali di NVIDIA, le quali montano interfacce a 384-X molto più veloci e performanti. Sembra che la competizione tra NVIDIA “Ada” e AMD RDNA3 si accenderà, poiché la prossima GPU di punta AMD “” monterà un’interfaccia di...

tuttoteKit : #AMD #Navi31 avrà una memoria GDDR6 a 384-bit? #tuttotek -

tuttoteK

Il profilo sul social network di un dipendentecon sede negli uffici di Austin menziona diversi ... Nella sezione "Progetti" è possibile scorgere che la persona in questione ha lavorato a "(... AMD Navi31 avrà una memoria GDDR6 a 384-bit AMD ha annunciato la sua nuova GPU! Si vocifera che la nuova scheda grafica AMD Navi31 avrà una memoria GDDR6 a 384-bit.La scheda video top di gamma di nuova generazione di AMD, la Radeon RX 7900 XT, avrà una VRAM da 24 GB, e non da 32 GB come precedentemente rumoreggiato.