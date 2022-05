Una Vita: Antonito è in pericolo di vita? (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una vita, Antonito è in pericolo di vita? Il messaggio pare arrivare forte e chiaro, ecco le anticipazioni per la soap spagnola. Come ogni giorno, vi riportiamo le anticipazioni di Una vita anche per la puntata di mercoledì 18 maggio; Natalia Quesada è uscita di prigione, con Felipe che la mette ancora in guardia su Genoveva, mentre Bellita è disperata per suo nipote Ignacio. Guai in vista per Antonito? Le anticipazioni.Intanto, la carriera politica di Antonito sembra davvero andare a gonfie vele, tanto che il presidente del governo Eduardo Dato gli propone un ministero; i guai per lui potrebbero però essere dietro l’angolo. Cosa succede? Ecco le anticipazioni. Una ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Unaè indi? Il messaggio pare arrivare forte e chiaro, ecco le anticipazioni per la soap spagnola. Come ogni giorno, vi riportiamo le anticipazioni di Unaanche per la puntata di mercoledì 18 maggio; Natalia Quesada è uscita di prigione, con Felipe che la mette ancora in guardia su Genoveva, mentre Bellita è disperata per suo nipote Ignacio. Guai in vista per? Le anticipazioni.Intanto, la carriera politica disembra davvero andare a gonfie vele, tanto che il presidente del governo Eduardo Dato gli propone un ministero; i guai per lui potrebbero però essere dietro l’angolo. Cosa succede? Ecco le anticipazioni. Una ...

