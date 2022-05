Ultime Notizie – Senato, Stefania Craxi eletta presidente Commissione Esteri (Di mercoledì 18 maggio 2022) Stefania Craxi è la nuova presidente della Commissione Esteri del Senato. La senatrice azzurra prende così il posto del pentastellato Vito Petrocelli, alla guida della terza Commissione di palazzo Madama. Craxi prevale sul pentastellato Ettore Licheri, che ha avuto 9 preferenze, contro i 12 voti ricevuti da Craxi. Per lei voto del centrodestra, per il pentastellato le preferenze del suo gruppo e del Pd, a decidere i voti del misto. Il tutto a scrutinio segreto (1 scheda bianca). Un primo voto non era andato a buon fine, con la senatrice berlusconiana ferma a quota 11. Poi l’elezione. Ora la seduta della Commissione è stata sospesa, riprenderà più tardi per eleggere i due vicepresidenti e i due segretari. “Sono ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022)è la nuovadelladel. La senatrice azzurra prende così il posto del pentastellato Vito Petrocelli, alla guida della terzadi palazzo Madama.prevale sul pentastellato Ettore Licheri, che ha avuto 9 preferenze, contro i 12 voti ricevuti da. Per lei voto del centrodestra, per il pentastellato le preferenze del suo gruppo e del Pd, a decidere i voti del misto. Il tutto a scrutinio segreto (1 scheda bianca). Un primo voto non era andato a buon fine, con la senatrice berlusconiana ferma a quota 11. Poi l’elezione. Ora la seduta dellaè stata sospesa, riprenderà più tardi per eleggere i due vicepresidenti e i due segretari. “Sono ...

