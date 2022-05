Ucraina: Stato maggiore Kiev, 'permane minaccia attacchi da Bielorussia' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - permane la minaccia di attacchi missilistici e aerei sull'Ucraina dal territorio della Bielorussia. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine nel rapporto di stamattina, aggiungendo che l'esercito russo continua a mantenere unità delle forze armate nelle aree di confine delle regioni di Bryansk e Kursk. In alcune aree, i russi stanno rafforzando il sistema di difesa aerea e le posizioni delle apparecchiature militari. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) -ladimissilistici e aerei sull'dal territorio della. Lo ha riferito lodelle forze armate ucraine nel rapporto di stamattina, aggiungendo che l'esercito russo continua a mantenere unità delle forze armate nelle aree di confine delle regioni di Bryansk e Kursk. In alcune aree, i russi stanno rafforzando il sistema di difesa aerea e le posizioni delle apparecchiature militari.

Advertising

NathalieTocci : Stamane su @LaStampa il perchè l’allargamento della NATO non e’ stato una causa ma e’ senza dubbio una conseguenza… - martaottaviani : Se su Rossija 1 è stato invitato un esperto militare dichiaratamente critico nei confronti della #guerra in… - ilpost : Sulla tv di stato russa un ex colonnello russo ha espresso posizioni molto critiche sull’andamento della guerra in… - sociofra : RT @Virginiavivi24: @Mainaxcs @PaoloBorg @sociofra Credo solo una cosa: l'Ucraina è uno stato indipendente che è stato invaso da un altro s… - gps72 : RT @pfortek: Una domanda per i #putinisti: ora che il battaglione Azov è stato eliminato e quindi l'Ucraina denazificata perché la Russia n… -