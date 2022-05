Ruby ter: pm Milano, 'revocare ordinanza tribunale su dichiarazioni olgettine' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Milano, 18 mag. (Adnkronos) - "revocare l'ordinanza che avete emesso o in via subordinata una modifica" dell'ordinanza che riguarda la posizione delle 'olgettine'. E' la richiesta che il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano rivolge ai giudici del tribunale di Milano nel processo Ruby ter che vede imputato l'ex premier Silvio Berlusconi. Nella sua requisitoria - che si concluderà nella prossima udienza in calendario il 25 maggio - la pubblica accusa ricorda "il grande colpo di scena" del processo: "è stato il 3 novembre 2021, quando il tribunale con un'ordinanza di riserva" - su una richiesta (del 2019) avanzata dalla difesa del leader di Forza Italia - ha sollevato "un profilo di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022), 18 mag. (Adnkronos) - "l'che avete emesso o in via subordinata una modifica" dell'che riguarda la posizione delle ''. E' la richiesta che il procuratore aggiunto diTiziana Siciliano rivolge ai giudici deldinel processoter che vede imputato l'ex premier Silvio Berlusconi. Nella sua requisitoria - che si concluderà nella prossima udienza in calendario il 25 maggio - la pubblica accusa ricorda "il grande colpo di scena" del processo: "è stato il 3 novembre 2021, quando ilcon un'di riserva" - su una richiesta (del 2019) avanzata dalla difesa del leader di Forza Italia - ha sollevato "un profilo di ...

