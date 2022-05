Meeting di Savona | Jacobs esordisce sui 100 metri | “Che fatica | ma sono in ripresa”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 maggio 2022)in, Dosso a un passo dal record. Subito sotto i 10 secondi, nonostante il ricovero in ospedale di dodici giorni fa a Nairobi: il campione olimpico Marcellsfreccia in 9.99 ventoso in batteria nei primi 100dopo Tokyo, spinto da una folata superiore al consentito (+2.3), e un’ora dopo conquista la finale deldicon 10.04 e vento regolare (+0.3). Sulla pista in cui l’anno scorso firmò il suo primo record italiano dei 100 con 9.95, pur senza la condizione dei giorni migliori il fenomeno delle Fiamme Oro batte l’ivoriano Arthur Cissé (10.10), il francese Jimmy Vicaut (10.12) e il velocista dello Sri Lanka Yupun Abeykoon (Nissolino Sport, 10.16 dopo il 10.04 della batteria). Non si ferma più l’altro azzurro Chituru Ali ...