Mario Giordano | “Quando mio figlio Lorenzo ha avuto problemi l’ho portato via | mi emoziona ancora parlarne” Poi la stoccata a Gruber e Mentana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 maggio 2022) “Ho sempre voluto creare momenti di condivisione con ciascuno dei miei figli. Non ho potuto essere molto presente, ma ho sempre fatto in modo di esserci nei momenti chiave, con l’aiuto di mia moglie”. È unintimo e privato quello che si racconta in una lunga intervista al settimanale Chi. Il conduttore di Fuori dal Coro, solitamente sopra le righe, ha parlato infatti della sua famiglia, ovvero della moglie Paola Maravalle con cui è sposato da trent’anni e dei loro quattro figli: “C’è stato un periodo in cui, uno dei miei figli, haadolescenziali e lei mi ha detto: ‘Secondo me dovrebbe stare un po’ con te. Così ho presoin Normandia, un luogo che ama molto perché conosce bene la storia della ...