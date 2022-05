Mancano i requisiti per stabilizzazione, continuano licenziamenti all’Asl Salerno (Di mercoledì 18 maggio 2022) di Erika Noschese Ancora assunzioni illecite all’Asl di Salerno e la conseguente necessità di annullare, parzialmente, i provvedimenti adottati per l’impossibilità a procedere con la stabilizzazione in quanto Mancano i requisiti. L’azienda sanitaria locale aveva predisposto l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, dal 30 giugno 2020 ma, con la stabilizzazione, è emerso che mancavano i requisiti, a seguito di indagini avviate dalla Procura della Repubblica. Da qui la decisione dell’Asl – come in casi passati e ampiamente raccontati attraverso queste colonne – di adottare un provvedimento in autotutela e dunque il licenziamento. Da tempo, ormai, l’Asl di Salerno mette in campo provvedimenti simili. L’inchiesta della Procura di Salerno ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 18 maggio 2022) di Erika Noschese Ancora assunzioni illecitedie la conseguente necessità di annullare, parzialmente, i provvedimenti adottati per l’impossibilità a procedere con lain quanto. L’azienda sanitaria locale aveva predisposto l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, dal 30 giugno 2020 ma, con la, è emerso che mancavano i, a seguito di indagini avviate dalla Procura della Repubblica. Da qui la decisione dell’Asl – come in casi passati e ampiamente raccontati attraverso queste colonne – di adottare un provvedimento in autotutela e dunque il licenziamento. Da tempo, ormai, l’Asl dimette in campo provvedimenti simili. L’inchiesta della Procura di...

