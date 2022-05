LDA ha avuto un malore durante un instore | ecco come sta

(Di mercoledì 18 maggio 2022)sta LDA Sono trascorse alcune settimane da quando LDA ha lasciato Amici 21. Poco prima di abbandonare definitivamente il talent show di Maria De Filippi, il cantante ha parlato dell’esperienza vissuta all’interno della scuola, e in merito ha affermato: “Amici mi ha dato la possibilità di essere Luca, già lo ero fuori, però non L'articolo proviene da Novella 2000.

hamodo di parlare anche della conduttrice Maria De Filippi , che l'ha aiutato tantissimo nei momenti più bui da quando è entrato nella scuola. " E' una dona vera . Riesce sempre a trovare ...Sulla conduttricedice: L'unico momento nel quale la conduttrice non è riuscita a fare nulla è quandohala crisi che l'ha portato poi ad essere eliminato. Al cantante mancava troppo la ...LDA, uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione di Amici 21 e figlio di Gigi D’Alessio, ha avuto un malore durante un instore. Per questo, però, ha deciso di chiedere scusa ai fan che erano lì ...Sulla separazione dei genitori Luca spiega: 'Da piccolo ti segna, è inevitabile. Adesso capisco quella scelta da cosa è .... Si racconta con entusiasmo Luca D'Alessio , in arte LDA . Ospite a Verissim ...