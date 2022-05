La fine del regno di Papa Francesco? (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sul Messaggero è apparso un titolone – il cui contenuto sarebbe riservato ai soli abbonati – che riprende un articolo di le Figaro francese. Il titolo de Il Messaggero riporta: Papa Francesco alle prese con “la fine del suo regno”, Le Figaro rivela che si fanno già i nomi dei Papabili: Erdo e Zuppi Perché ne parliamo su BUTAC? Perché seppur vero che su Le Figaro è uscito un articolo, che titola Contesté, sourd aux critiques… «Fin de règne» solitaire pour le pape François nello stesso articolo le cose vengono riportate in toni decisamente meno mesti che su Il Messaggero, in particolar modo la testata romana sembra sostenere che Le Figaro abbia affermato che siamo di fronte alla fine del regno di Papa Francesco, quando invece Le ... Leggi su butac (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sul Messaggero è apparso un titolone – il cui contenuto sarebbe riservato ai soli abbonati – che riprende un articolo di le Figaro francese. Il titolo de Il Messaggero riporta:alle prese con “ladel suo”, Le Figaro rivela che si fanno già i nomi deibili: Erdo e Zuppi Perché ne parliamo su BUTAC? Perché seppur vero che su Le Figaro è uscito un articolo, che titola Contesté, sourd aux critiques… «Fin de règne» solitaire pour le pape François nello stesso articolo le cose vengono riportate in toni decisamente meno mesti che su Il Messaggero, in particolar modo la testata romana sembra sostenere che Le Figaro abbia affermato che siamo di fronte alladeldi, quando invece Le ...

