Juventus-Lazio, accordo di massima per uno scambio: Acerbi verso i bianconeri (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il calciomercato della Juventus è già nel vivo, la dirigenza è scatenata per regalare all'allenatore Massimiliano Allegri una squadra di assoluto livello. Per centrocampo e attacco le idee sono abbastanza chiare: i nomi sono quelli di Pogba, Perisic e Di Maria. Tutti affari a parametro zero, l'interista è il più vicino all'accordo ma anche per il francese e l'argentino le trattative sono avanzate. In uscita è stato ufficializzato l'addio di Giorgio Chiellini, la Juventus ha già individuato il sostituto. Si tratta di Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio dopo la rottura degli ultimi mesi. Le società si sono incontrate anche in occasione dell'ultima giornata di campionato, la trattativa è stata avviata su uno scambio a titolo definitivo con Daniele Rugani. I calciatori hanno già dato ...

