Juve Stabia | interrotto il rapporto con il d g Vincenzo Todaro

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLaha comunicato di averildi lavoro con l’Avvocatoper sopraggiunti impegni di natura professionale, incompatibili con l’incarico di direttore generale ricoperto in società. “All’Avvocato, prima Amministratore Unico e poi Direttore Generale, va il nostro ringraziamento per questi anni di lavoro svolti nella sua esperienza a Castellammare di– si legge nella nota -. Si comunica, inoltre, che il ruolo di Direttore Generale sarà ricoperto, ad interim, dall’Amministratore Unico Filippo Polcino”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

