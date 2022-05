Iva Zanicchi svela perché la mamma non andò alla sua Prima Comunione

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 18 maggio 2022) La vita agiata per Ivaè arrivata con il successo ma a Oggi è un altro giorno dice la verità sulsua madre nonsua. Lanon era in chiesa con Ivain un giorno così importante, la sua. La cantante indossava un abito bianco prestato dvicina di casa ma era un po’ troppo lungo. Per lanon era un problema, anzi era perfettoin questo modo nessuno avrebbe visto le vecchie scarpe che aveva ai piedi. Iva era così più attenta a coprire gli scarponi che ricevere Gesù, oggi sorride ma quel periodo non doveva essere semplice. Così come non è un bel ricordo per lei l’assenza della madre in chiesa. Iva ...