Inter, pranzo insieme per consolidare il gruppo in vista dell’ultima partita (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un pranzo tutti assieme per consolidare il gruppo in vista dell’ultima partita di campionato. L’Inter stempera così la tensione dell’ultima settimana di campionato, con uno scudetto in ballo, approfittando della bella giornata di sole per organizzare un pranzo per squadra e staff. Tavolate imbandite sui prati di Appiano Gentile e carne alla griglia per tutti. Protagonisti di giornata gli argentini Correa e Lautaro, ormai “addetti” ufficiali alle grigliate di gruppo. Un modo come un altro per trascorrere qualche ora in più insieme, terminato l’allenamento. Sul campo Inzaghi ha iniziato a lavorare sulla formazione che domenica alle 18 sfiderà la Sampdoria a San Siro. L’intenzione del tecnico sarebbe ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) Untutti assieme perilindi campionato. L’stempera così la tensionesettimana di campionato, con uno scudetto in ballo, approfittando della bella giornata di sole per organizzare unper squadra e staff. Tavolate imbandite sui prati di Appiano Gentile e carne alla griglia per tutti. Protagonisti di giornata gli argentini Correa e Lautaro, ormai “addetti” ufficiali alle grigliate di. Un modo come un altro per trascorrere qualche ora in più, terminato l’allenamento. Sul campo Inzaghi ha iniziato a lavorare sulla formazione che domenica alle 18 sfiderà la Sampdoria a San Siro. L’intenzione del tecnico sarebbe ...

carlolaudisa : La strana storia di #Bremer. Avvistato a Como a pranzo, molti pensano che sia con un agente immobiliare perché ha s… - sportface2016 : #Inter, pranzo tutti assieme per consolidare il gruppo in vista dell'ultima partita di #SerieA - _zalewski_ : i giornalisti volevano le foto in hd come del pranzo dell'inter per la cena di ieri e hanno ricevuto solo una brutale delusione - Inter_Rompi : pausa pranzo, passo in rassegna la tl. Gosens ridotto a cesso immane. ma è lo stesso Gosens per cui l'Inter Twitter… - VignoliNicholas : Il profumo che è nei vagoni del treno all'ora di pranzo non lo auguro nemmeno al peggior interista…. Ah dimenticavo…

