Incidente nella polveriera dell'Esercito, morto l'artificiere Andrea Fagiani (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tragedia nella polveriera Mario La Barbera di Nera Montoro a Narni, in provincia di Terni. Un graduato dell'Esercito di 49 anni, Andrea Fagiani, è morto in un Incidente sul lavoro. Secondo le prime informazioni l'uomo stava... Leggi su europa.today (Di mercoledì 18 maggio 2022) TragediaMario La Barbera di Nera Montoro a Narni, in provincia di Terni. Un graduatodi 49 anni,, èin unsul lavoro. Secondo le prime informazioni l'uomo stava...

Advertising

Eurosport_IT : I dati ?????????????????? di Girmay nella vincente volata di Jesi ???? Ora, però, speriamo che possa continuare il suo… - YvonGarcin : RT @Eurosport_IT: I dati ?????????????????? di Girmay nella vincente volata di Jesi ???? Ora, però, speriamo che possa continuare il suo @giroditali… - messveneto : Camion betoniera invade la corsia, poi lo schianto con l’auto guidata da Mario Biasin: così è morto in Australia il… - GiuseppeCrisaf1 : @MediasetTgcom24 quando pensi di giocare a risiko e ti trovi in mezzo ad un incidente diplomatico nonché nella list… - amendola_luigi : RT @FrancoLaratta: San Giovanni in Fiore piange Serena e Victor morti in un tragico incidente. I funerali giovedì, nella storica Abbazia Fl… -