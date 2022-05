(Di mercoledì 18 maggio 2022) Davide Alex, destini che viaggiano in parallelo ma che possono prendere due strade nettamente diverse. Tutto dipendere dall’tra ile gli agenti diper il. È chiara la volontà del tecnico Luciano Spalletti dire sul portiere colombiano che a 33 anni rappresenta una sicurezza per la porta azzurra. L’allenatore in un primo momento aveva fatto pensare di dare i gradi di titolare a, ma complice anche un infortunio del portier italiano, la scelta è radicalmente cambiata. Lo staff tecnico ha fatto le sue valutazioni e Spalletti ha chiesto a De Laurentiis la conferma di, anche se la società inizialmente volevare tutto suche di anni ne ...

Il Napoli si prepara alla sua ultima partita stagione. La squadra azzurra ha conquistato un traguardo ... Il giornalista Bruno Longhi però ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli punta tutto sul tecnico toscano. Il Napoli punta su Ospina: incontro imminente per il rinnovo, Meret in attesa Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Kvaratskhelia e Olivera Bisognerà capire se questi giocatori sono adatti al nostro campionato, c'è s ...