Genoa, per i ruolo di ds spunta anche l'ex Napoli Bigon (Di mercoledì 18 maggio 2022) Malgrado le rassicurazioni arrivate nella giornata di ieri da parte dell'amministratore delegato rossoblù, Andres Blazquez, circa... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Malgrado le rassicurazioni arrivate nella giornata di ieri da parte dell'amministratore delegato rossoblù, Andres Blazquez, circa...

Advertising

tancredipalmeri : Ma guarda i casi della vita, il Genoa retrocede peraltro senza aver avuto alcun punto per errori arbitrali, e lo fa… - pisto_gol : La sconfitta del Cagliari condanna alla serieB il Genoa, un club dal grande blasone, e il suo fantastico pubblico.… - jacopodantuono : #Gasperini il sogno di #Zangrillo: dibattito aperto in società per la nuova strategia del #Genoa - sportli26181512 : Genoa, per i ruolo di ds spunta anche l'ex Napoli Bigon: Malgrado le rassicurazioni arrivate nella giornata di ieri… - fragrassi98 : RT @VaneJuice2: Il paragone tra pride e parata per il Genoa in B non ha senso I diritti per la comunità lgbt stanno da anni facendo progre… -