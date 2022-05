Frasi sulla famiglia unita | da dire in ogni occasione

Leggi su dilei

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Laè la base dalla quale si parte e si torna e alla quale si resta legati per la vita. È composta dalle persone più importanti per una persona: i genitori, eventuali fratelli o sorelle, il partner e i propri figli e nipoti. Nonostante tutto quello che può succedere nel corso della propria esistenza, iri sono coloro sempre pronti a sorreggerci e abbracciarci se qualcosa non va, o se si è in un momento di difficoltà, e a sorridere delle nostre vittorie. Per coloro che vogliono trovare le parole giuste da dedicare ai propri cari, con DiLei, una selezione dicon gli aforismi e le citazioni, perfette in. Aforismi e...