Fabio Ridolfi | la storia dell’uomo immobilizzato da 18 anni e il suo appello per morire

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Gentile Stato italiano, da 18 anni sono ridotto così. Ogni giorno la mia condizione diventa sempre più insostenibi… - fattoquotidiano : FINE VITA Fabio Ridolfi ha 46 anni ed è affetto da tetraparesi da rottura dell’arteria basilare. In un videoappell… - Open_gol : 46 anni di cui 18 immobilizzato a letto, Ridolgi ha chiesto già due mesi fa all'azienda sanitaria locale di porre f… - francTICH : RT @fattoquotidiano: FINE VITA Fabio Ridolfi ha 46 anni ed è affetto da tetraparesi da rottura dell’arteria basilare. In un videoappello c… - Majden3 : RT @_Sazed: Italia, anno 2022. Obbligati a soffrire. -

, 46 anni, da 18 anni è immobilizzato a letto a causa di una rottura dell'arteria basilare. Come spiega l'associazione Luca Coscioni,riesce a muovere solo gli occhi. Nonostante ...ha 46 anni, vive a Fermignano (Pesaro - Urbino) e da 18 è paralizzato per via di una tetraparesi da rottura dell'arteria basilare, avuta dopo un malore improvviso. Può muovere solo gli ...E' una condizione nella quale umanamente è difficile non comprenderlo". Così all'ANSA il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzi in merito alla vicenda di Fabio Ridolfi, 46enne di Fermignano (Pesaro ...È l’appello disperato di Fabio Ridolfi che ha richiesto allo Stato il suicidio assistito. Il giovane è un 46enne tetraplegico da 18 anni a causa della rottura dell’arteria basilare. L’uomo è ...