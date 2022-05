Eintracht Francoforte-Glasgow, gol di Aribo: ma che disastro la difesa, è 0-1 (VIDEO) (Di mercoledì 18 maggio 2022) I Glasgow Rangers sbloccano la finale di Europa League 2021/2022. A Siviglia gli scozzesi trovano la rete dello 0-1 grazie ad una follia generale della difesa dell’Eintracht Francoforte che sbaglia tutto quello che è possibile sbagliare: retropassaggio di testa, liscio e caduta di Tuta. Aribo non si fa pregare e, a tu per tu con il portiere, è freddo e deposita la palla in rete per la gioia di tutto il pubblico scozzese. Ecco il gol dello 0-1, in alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) IRangers sbloccano la finale di Europa League 2021/2022. A Siviglia gli scozzesi trovano la rete dello 0-1 grazie ad una follia generale delladell’che sbaglia tutto quello che è possibile sbagliare: retropassaggio di testa, liscio e caduta di Tuta.non si fa pregare e, a tu per tu con il portiere, è freddo e deposita la palla in rete per la gioia di tutto il pubblico scozzese. Ecco il gol dello 0-1, in alto il. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #UELfinal | @Eintracht, una finale per tornare a vincere dopo oltre 40 anni - sportface2016 : Disastro totale la difesa dell'#Eintracht, Aribo ne approfitta: è 0-1, delirio #Rangers a Siviglia #UELFinal VIDEO - letMoncadacook : @VolCasciavit Per me invece l'Eintracht qualche giocatore interessante ce l'ha. In ogni reparto. Comunque si, Knauf… - MattPetcoke : che voglia di andare a caccia di puttane francesi mutilate di colore sulla Francoforte-Monaco Di Baviera col noto t… - TUTTOJUVE_COM : Europa League, intervallo Eintracht Francoforte-Rangers 0-0: regna l'equilibrio -