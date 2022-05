Covid Italia, report Fiaso: raddoppia discesa ricoveri, -14,9% in una settimana (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – La curva dei ricoveri Covid accelera la discesa. Nella settimana 10-17 maggio il numero totale dei pazienti ricoverati, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive, si è ridotto del 14,9%: una diminuzione doppia rispetto a quella registrata nel periodo 3-10 maggio, quando il calo si era attestato al 7,5%. E’ quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella della Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere. L’ultimo report Fiaso evidenzia come si siano ridotti del 15% i casi nei reparti ordinari e del 14,8% i pazienti nelle rianimazioni. Si assiste, dunque – sottolinea la Federazione – a un evidente miglioramento della situazione negli ospedali con la stessa proporzione sia nelle malattie infettive sia nelle aree ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – La curva deiaccelera la. Nella10-17 maggio il numero totale dei pazienti ricoverati, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive, si è ridotto del 14,9%: una diminuzione doppia rispetto a quella registrata nel periodo 3-10 maggio, quando il calo si era attestato al 7,5%. E’ quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella della Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere. L’ultimoevidenzia come si siano ridotti del 15% i casi nei reparti ordinari e del 14,8% i pazienti nelle rianimazioni. Si assiste, dunque – sottolinea la Federazione – a un evidente miglioramento della situazione negli ospedali con la stessa proporzione sia nelle malattie infettive sia nelle aree ...

