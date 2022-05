Come attivare verifica a due fattori su WhatsApp (Di mercoledì 18 maggio 2022) Da un po’ di tempo è disponibile questa funzionalità aggiuntiva che consente la verifica a due fattori su WhatsApp Una funzionalità aggiuntiva che migliora notevolmente il livello di protezione di WhatsApp e dei dati che gli utenti condividono. Panda Security suggerisce l’attivazione di questo protocollo per aumentare la protezione dell’app e consiglia in alcuni semplici passaggi Come impostarla. La verifica in due passaggi di WhatsApp serve per impedire l’accesso illecito all’account da parte di altre persone. Se, ad esempio, un cybercriminale dovesse riuscire a trovare le credenziali di uno specifico utente, potrebbe installare WhatsApp con il suo numero di telefono su un nuovo dispositivo e scaricare tutte le conversazioni private, ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 18 maggio 2022) Da un po’ di tempo è disponibile questa funzionalità aggiuntiva che consente laa duesuUna funzionalità aggiuntiva che migliora notevolmente il livello di protezione die dei dati che gli utenti condividono. Panda Security suggerisce l’attivazione di questo protocollo per aumentare la protezione dell’app e consiglia in alcuni semplici passaggiimpostarla. Lain due passaggi diserve per impedire l’accesso illecito all’account da parte di altre persone. Se, ad esempio, un cybercriminale dovesse riuscire a trovare le credenziali di uno specifico utente, potrebbe installarecon il suo numero di telefono su un nuovo dispositivo e scaricare tutte le conversazioni private, ...

