Chanel Terrero | dopo le scuse di Malgioglio | una lettera dai reali di Spagna

(Di mercoledì 18 maggio 2022)ledi Cristiano, che aveva definito il suo look all’Eurovision Song Contest “un discount di Jennifer Lopez”, oraha ricevuto unadaidiin persona. Nelle storie del suo profilo Instagram, la cantante di SloMo ha pubblicato lo scritto ricevuto nientemeno che dalla Casa reale spagnola, firmato da re Felipe e regina Letizia. Il messaggio, inviato alla “SeñoraMartínez” è stato scritto a quattro mani e recita: “Congratulazioni per la tua fantastica esibizione ad Eurovision Song Contest, hai fatto la storia dellain questo Festival musicale raggiungendo il terzo postouna finale serrata, in cui hai ricevuto ...

