Casirate | donna investita da un’auto | non sembra grave ma muore dopo poche ore

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 18 maggio 2022)d’Adda. Le sue condizioni nonvano gravi, ma con il passare delle ore la situazione si è complicata ed è deceduta. Elide Merisi, 81enne del paese, è morta martedì sera all’ospedale di Treviglio dove era stata trasportata in mattinataessere statada. L’incidente intorno alle 9 e mezza, in via Marconi, in pieno centro. L’anziana stava andando a fare la spesa ed era a piedi, accompagnando la sua bicicletta. Giunta all’incrocio con via Menclozzi,mobile guidata da una 46enne della zona, che stava svoltando a sinistra in direzione di Treviglio, l’ha urtata facendola finire rovinosamente a terra. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce rossa di Treviglio e l’81enne, sebbene dolorante, era cosciente. È stata trasportata in codice giallo ...