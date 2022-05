Bonus 200 euro: quando arriva, a chi spetta e come funziona (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Bonus da 200 euro è la misura che sarà riservata ad una platea di 32,5 milioni di italiani. Si tratta di un intervento che è stato effettuato nell'ambito del Decreto Aiuti. L'obiettivo è evidentemente offrire un sostegno in questa fase storica in cui la spinta inflazionistica sta portando ad una perdita del potere d'acquisto. Contingenza che si unisce a quella relativa al caro energia altro problema che si abbatte sui costi delle famiglie Bonus 200 euro: a chi spetta Il Bonus 200 euro è rivolto a: lavoratori dipendenti pensionati disoccupati percettori di reddito di cittadinanza collaboratori (ad esempio colf e badanti) Disoccupati (per chi ha ricevuto Naspi e Dis-Coll nel mese di giugno) La misura riguarda tutti coloro che rientrano in queste categorie ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ilda 200è la misura che sarà riservata ad una platea di 32,5 milioni di italiani. Si tratta di un intervento che è stato effettuato nell'ambito del Decreto Aiuti. L'obiettivo è evidentemente offrire un sostegno in questa fase storica in cui la spinta inflazionistica sta portando ad una perdita del potere d'acquisto. Contingenza che si unisce a quella relativa al caro energia altro problema che si abbatte sui costi delle famiglie200: a chiIl200è rivolto a: lavoratori dipendenti pensionati disoccupati percettori di reddito di cittadinanza collaboratori (ad esempio colf e badanti) Disoccupati (per chi ha ricevuto Naspi e Dis-Coll nel mese di giugno) La misura riguarda tutti coloro che rientrano in queste categorie ...

Advertising

NicolaPorro : ?? L’adorazione dei giornalisti per sua Santità Draghi che scende al Sud, l’inutile bonus 200 euro e 1 miliardo in v… - FocuSicilia : il #dlaiuti è pronto: bonus una tantum da 200 euro ai dipendenti ma anche a pensionati, percettori di reddito di ci… - FnpCisl : Dalla Newsletter FNP ?? #DecretoAiuti, le misure per #pensionati e famiglie ?Bonus di 200 € a lavoratori e pensionat… - MassimoCordesc1 : Si ma vuoi mettere la capacità di Draghi di mediare la distribuzione dei 230mld del recovery tra confindustria, ban… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Bonus 200 euro, a chi spetta in automatico e quali categorie devono chiederlo. Regole diverse per dipendenti, autonomi… -