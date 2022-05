Allianz Trade | prevista risalita insolvenze globali | +10% nel 2022 e +14% nel 2023

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – L’invasione in Ucraina e i nuovi lockdown in Cina hanno nettamente deteriorato l’equilibrio dei rischi per le imprese. Anche se le riserve di liquidità impediranno nel breve periodo una rapida impennata delle(Gruppo), leader mondiale nell’assicurazione dei crediti commerciali, prevede un aumento delledelnele delnel, vicino alla crescita dei livelli pre-pandemia. Le imprese si trovano di nuovo ad affrontare molteplici difficoltà a livello globale, dalle discontinuità prolungate delle catene di approvvigionamento, alle strozzature dei trasporti fino agli alti costi delle materie prime, per arrivare alla carenza soprattutto di ...