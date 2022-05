Virtus Bologna-Pesaro stasera in tv: orario e diretta streaming gara-2 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A1 (Di martedì 17 maggio 2022) L’orario e come vedere in diretta Virtus Segafredo Bologna-Carpegna Prosciutto Pesaro, sfida valida come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2021/2022 di basket. Il primo atto della Serie ha visto le Vu Nere imporsi contro la formazione di coach Banchi che comunque ha messo in difficoltà in campioni in carica; lo spettacolo è appena iniziato e il verdetto è tutto da decidere. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di martedì 17 maggio, con la sfida che sarà visibile esclusivamente in diretta streaming su Eurosport 2, disponibile anche su Dazn e Sky, e su Discovery +. In alternativa, Sportface vi proporrà una ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) L’e come vedere inSegafredo-Carpegna Prosciutto, sfida valida come-2 deidideidellaA1 2021/di. Il primo atto dellaha visto le Vu Nere imporsi contro la formazione di coach Banchi che comunque ha messo in difficoltà in campioni in carica; lo spettacolo è appena iniziato e il verdetto è tutto da decidere. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di martedì 17 maggio, con la sfida che sarà visibile esclusivamente insu Eurosport 2, disponibile anche su Dazn e Sky, e su Discovery +. In alternativa, Sportface vi proporrà una ...

Advertising

Eurosport_IT : VIRTUS BOLOGNA VINCE L'EUROCUP ???????? Battuto in finale il Bursaspor per 80-67, la squadra di Scariolo conquista un… - Sportando : Virtus Bologna are back in EuroLeague - infoitsport : Basket, Playoff Serie A 2022: la Virtus Bologna soffre ma vince gara-1 contro Pesaro - infoitsport : Poster Virtus Bologna, il manifesto in regalo domani con il Carlino - infoitsport : Virtus Bologna-Pesaro oggi: orario, programma, tv, streaming. Calendario gara-2 playoff basket 2022 -