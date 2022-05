Vertice centrodestra | leader spaccati sulla Sicilia

(Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) –resta spaccato. A Giorgia Meloni non sarebbero proprio andati giù i tentennamenti e i continui ‘rinvii’riconferma di Nello Musumeci. Tant’è che la questione avrebbe tenuto banco durante ildiad Arcore. Colpisce, infatti, il passaggio della nota diffusa da Fdi al termine del summit dove con rammarico si fa notare che tra i vari nodi da sciogliere ancora aperti resta innanzitutto proprio quello della ricandidatura del governatore uscente. Da qui una ‘frecciatina’ a Matteo Salvini, ‘accusato’ di frenare su Musumeci. ”Su 26 città capoluogo – si legge nel comunicato – sono solo 5, ma purtroppo importanti, le città in cui ilandrà diviso al primo turno ma restano ancora diversi nodi ...

'Uniti ovunque per le amministrative', aveva detto il leader di Forza Italia sottolineando che 'solo un pazzo romperebbe la coalizione'. Prudenza da Fdi: 'Fumose regole di ingaggio su liste e ...unito. E d'altronde è così evidente che se si disunisse perderemmo le elezioni e ... lo ha detto Silvio Berlusconi al termine deldi Arcore con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. 17 ...Doveva essere il vertice del "disgelo" e, invece, alla fine è sembrato quello dell'ennesima spaccatura. Silvio Berlusconi riunisce per la prima volta in presenza ad ...(Adnkronos) – Doveva essere il vertice del ‘disgelo’ e ... cinque mesi dopo la clamorosa rottura del centrodestra sull’elezione del capo dello Stato, che portò al Mattarella bis. Il Cav fa gli onori ...